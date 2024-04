L'histoire extraordinaire de l'ours philosophe et de l'oiseau musicien

Pour rétablir l'harmonie et le rythme de la Terre, il fautréunir le plus intelligent des ours Philosophes et le plus sensible des oiseauxMusiciens. Mais ces deux étranges créatures vont-elles parvenir à s'accorderafin de trouver l'esprit de la musique ? Un conte mystérieuxet magique pour comprendre ce qu'est la musique.