Livres en ville. Chroniques urbaines

N'en déplaise à ceux qui prophétisent sa disparition, le livre est partout ! Il prolifère même et s'il changent parfois de forme - les tablettes électroniques faisant lointain écho aux tablettes de cire de l'Antiquité - ils restent bien vivants. Ils se retrouvent sur les sites dédiés à la lecture, bibliothèques ou librairies, mais aussi dans des lieux de spectacle ou d'exposition. Ils sont également dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, sur les plages et dans les jardins. Les livres nous accompagnent ainsi dans tous les lieux et moments de nos vies, quel que soit notre état. Partons à leur rencontre en sillonnant la ville et en explorant les multiples coins et recoins où l'on peut les dénicher. Donnons-leur même la parole puisqu'ils sont pleins de mots. Leur condition de livre n'est finalement pas très éloignée de la nôtre puisque notre destin commun est de raconter des histoires et d'aller à la rencontre. Bon voyage en leur compagnie ! José Rose, spécialiste de la sociologie du travail, est président de l'Association des usagers des bibliothèques de Marseille, Il a publié en 2020 Des bibliothèques pour Marseille, en finir avec l'indolence.