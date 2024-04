Orwell à Paris. Dans la dèche avec le capitaine russe

En juin 1928, George Orwell arrive à Paris où il mène, pendant 18 mois, la vie précaire d'un plongeur dans deux restaurants de la capitale. De cette expérience naît en partie son premier livre, Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and Out in Paris and London, Gollancz, 1932), publié pour la première fois en France par Gallimard en 1935. A la demande de son éditeur, tous les noms de personnes et de lieux ont été changés afin d'éviter des procès, et n'ont jamais été révélés par la suite, laissant quelques trous béants dans la biographie de l'auteur de 1984. Avec Orwell à Paris, Duncan Roberts recréé le Paris sordide du futur écrivain britannique et, à la suite d'une longue enquête, il documente cette parenthèse parisienne dans le détail et dévoile enfin la véritable identité de son compagnon de route, Boris, l'ex-capitaine du corps expéditionnaires russe, dernière armée à se battre au nom du tsar en France, en 1916.