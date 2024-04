Egoyan Harlow et le saigneur de New York

C'est à New-York qu'Egoyan Harlow a décidé de se ressourcer, de se retrouver. Puissant vampire, despote tyrannique dans une autre vie, c'est dans sa peau de jeune homme "presque comme les autres" qu'il souhaite se reconstruire dans les rues de la BIG APPLE. De son côté Léna, l'amie fidèle d'Egoyan, a, elle aussi, décidé de prendre le large, et c'est en Afrique pour une mission humanitaire qu'elle a déposé ses valises. Venir en aide aux enfants martyrs du Niger est devenu sa priorité. Elle a besoin de prendre du recul, elle qui vient d'apprendre qu'elle a été adoptée. Elle aussi doit accepter ce qu'elle fut, ce qu'elle est. Mais rapidement, d'étranges phénomènes viennent s'immiscer dans la vie des protagonistes. Egoyan est assailli par des voix d'outre-tombe et la colère de Léna s'exprime par des traits de lumière s'échappant de sa peau. Ces manifestations paranormales seraient-elles les prémices d'une nouvelle aventure s'annonçant pour nos héros ? D'autres personnages haut en couleurs viendront les épauler dans la suite de leur quête : Ouri le vampire un peu trop dévoué, Whoopy, la sorcière Rasta, apporteront leur aide face aux énigmes et aux défis que les forces du mal sèmeront sur leur chemin. De découverte en découverte, des temples d'Ankor aux buchers de Salem, en passant par un mystérieux cimetière d'éléphants, ce second opus s'annonce encore plus palpitant. Au final, des retrouvailles scelleront entre les amis un pacte renouvelé, et ensemble, ils auront à explorer bien d'autres lieux légendaires, à la recherche de leur vérité, La Vérité (tome 3).