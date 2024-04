La lumière pour sonder le monde. La spectroscopie et ses applications

Préface d'Anne l'Huillier, prix Nobel de Physique 2023 Prix de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon Les auteurs propose un ouvrage de vulgarisation sur le thème de la spectroscopie. Angleterre, 1666. Isaac Newton est sur le point de révolutionner la science. Il s'agit ici des prémices de la spectroscopie moderne tels que les auteurs ont décidé de la conter. S'ensuit une révolution au début du XXe siècle où la vision de la physique fondamentale évolue drastiquement vers une approche quantique et probabiliste. La spectroscopie moderne est au centre de nombreuses expériences que les auteurs expliquent aussi simplement que possible. Des expériences à la pointe de la technologie, d'une salle d'expérimentation d'un laboratoire universitaire au télescope naviguant à 1, 5 million de km de la Terre, ils proposent une odyssée rarement abordée dans les ouvrages de vulgarisation dont la spectroscopie est l'héroïne. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en sciences physiques et à tous les curieux qui s'intéressent aux sciences et plus particulièrement à la spectroscopie.