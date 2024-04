Comme le souffle du papillon

On prétend que le simple battement des ailes d'un papillon peut changer le cours des choses et provoquer une réaction en chaîne funeste. Naomy, jeune femme insatisfaite, va le découvrir à ses dépens. Tout commence par une séance d'hypnose où elle va pouvoir revivre un événement de sa vie et le modifier par la pensée. Un exutoire à ses frustrations ? Peut-être pas. Lorsque Naomy se rend compte qu'elle peut transformer son existence, elle ne va pas hésiter à revenir en arrière, toujours plus loin, cherchant désespérément à retrouver ce qui n'aurait jamais dû être altéré. A force de vouloir être maîtresse de son destin, elle sent qu'elle en perd inexorablement le contrôle.