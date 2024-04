Un cri de colère universel contre l'oppression. "L'homme meurt en tous ceux qui se taisent devant la tyrannie". Wole Soyinka est arrêté en 1967 après avoir rédigé un article appelant au cessez-le-feu pendant la guerre du Biafra. Enfermé à l'isolement pendant près de deux ans, il livre ici le récit de ses blessures, de sa souffrance et des humiliations subies. Chaque jour face à sa solitude, il affûte néanmoins sa détermination, approfondit sa réflexion politique et nourrit de nouveaux espoirs. Plus qu'un ouvrage autobiographique, Cet homme est mort est une investigation intellectuelle et poétique, un plaidoyer universel contre l'oppression. "Un récit d'indignation, d'humiliation, de désintégration mais aussi de détermination". Le Monde diplomatique Wole Soyinka, né en 1934 au Nigeria, est écrivain, poète et dramaturge. Il est le premier auteur africain à recevoir, en 1986, le prix Nobel de littérature. Accusé de complicité avec les rebelles pendant la guerre civile nigériane, il est emprisonné vingt-deux mois. Depuis, sa voix n'a cessé de critiquer les dictatures et la mauvaise gouvernance de son pays. Traduit de l'anglais (Nigeria) par Etienne Galle.