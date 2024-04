Ce que les émotions font à la culture (et réciproquement)

Quoi de commun entre les fans d'Indochine, les galeristes contemporains, les publics de la téléréalité, les joueurs de jeux vidéo, les médiateurs culturels et les lecteurs de livres ? Ces champs culturels a priori très éloignés nous font - parfois en même temps - vibrer, aimer, pleurer, rire aux larmes, bondir de peur, jubiler, frémir de colère ou encore détester des histoires, des personnages, des situations, des moments... Si les émotions sont recherchées par les artistes, les producteurs d'objets culturels ou les médiateurs, elles sont également au coeur des narrations sur les contenus culturels qui, en retour, vont contribuer à les diffuser. En d'autres termes, non seulement les productions culturelles sollicitent des émotions, mais elles participent à leur définition, à la manière de les gérer et de les mettre en scène selon les circonstances. Que font les émotions à la culture et, inversement, que fait la culture à nos émotions ? C'est à cette double question, peu traitée par les sciences sociales, que répond cet ouvrage qui rassemble des contributions originales de chercheuses et chercheurs français et étrangers en sociologie, en sciences de l'information et de la communication et en sciences de l'éducation.