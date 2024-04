Contes et légendes du sport

La pratique du sport prend sa source dans l'antiquité gréco-romaine. C'est une mythologie en soit, douée d'un souffle épique singulier qui ne cesse d'alimenter les fantasmes de grandeur et de dépassement les plus fous. Ces passions continuent de se manifester, en particulier lors des Jeux olympiques, et l'année 2024 ne fera certainement pas exception. Mais quelle est l'origine des JO, antiques comme modernes ? Comment sont-ils devenus des enjeux politiques déterminants, de la figure de Jesse Owen à celle de Nadia Comaneci ? Voici un recueil thématique original qui fait revivre quelques grands champions passés et présents, en parlant de records impossibles, de rencontres incroyables. Comme dans les autres Contes en poche chez Locus Solus, l'auteur fait revivre des faits originaux dans une langue moderne et vivante, nourrie aux meilleures sources. Un recueil en poche, à petit prix, aux frontispices de chapitres délicatement illustrés façon gravures - à mettre entre toutes les mains, et à tout âge !