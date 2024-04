Un monde plus grand

"A peine né, tes yeux se posent sur ceux de ta maman, de ton papa. Tu te blottis dans le nid de leur amour. Tes parents te bercent, te câlinent, puis tout doucement, ouvrent leurs bras. Elance-toi ! Il est temps de partir à l'aventure pour découvrir le monde. Comme il est bon de vivre parmi ceux qui te font du bien. Célèbre avec eux la douceur de vivre et la joie de grandir ensemble. Ensemble, vous vous sentez plus forts, prêts à vous lancer dans ce monde plus grand, qui vous ouvre ses bras et son coeur. Prêts à aimer et à être aimés". Un bel album qui invite l'enfant à découvrir le monde, à découvrir l'autre, à se découvrir soi-même... Une ode à l'amitié et à la beauté des rencontres sur le chemin de la vie !