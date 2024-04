Hayao Miyazaki. Le magicien de l'animation japonaise

Depuis Walt Disney, nul créateur de dessin animé n'a autant marqué son époque que Hayao Miyazaki. Depuis la fondation du studio Ghibli en 1983, le maître japonais a enchainé les chefs d'oeuvre, depuis "Nausicaä, la vallée du vent" jusqu'au récent "Le garçon et le héron", en passant par "Le voyage de Chihiro" ou "Princesse Mononoke". Exigeant jusqu'à la manie, Miyazaki s'est révélé un artiste acharné, capable de réussir les entreprises les plus insensés pour étonner le public partout dans le monde grâce à ses films toujours plus fascinants. Explorant les traumatismes de l'enfance, les fantasmes aériens, les mondes imaginaires psychanalytiques, ses créations résonnent en profondeur pour qui prend la peine d'aller jusqu'à s'y perdre. Personnage secret, presque mythique, la vie et l'oeuvre de Hayao Miyazaki constituent une fantastique aventure dont ce livre vous permettra de saisir toutes les nuances.