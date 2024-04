Le livre des pirates

Ce recueil fouillé retrace les aventures de Long John Silver, de Blackbeard et du capitaine Crochet, et celles de nombreux autres personnages inspirés par l'ancien Age d'or de la piraterie. Combinant des textes classiques de la littérature mondiale, du Robinson Crusoë de Daniel Defoe aux romans d'aventure de Jules Verne, en passant par L'Ile au trésor de Robert Louis Stevenson, avec de fascinantes illustrations signées de maîtres comme N. C. Wyeth et Howard Pyle, cette anthologie associe plaisir visuel et plaisir de lecture.