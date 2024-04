Frédéric – alter ego de l'auteur – quitte l'Afrique et la Légion étrangère pour un avenir incertain à Paris, puis à Charleroi. Il y rencontre entre autres André, à l'amour infini pour sa femme et sa terre ; Marcel, qui lutte pour un monde plus juste et plus libre ; Otto, malheureux en affaires ; et Madame Vandevelde, patronne rapace et mélomane d'une pension pour ouvriers. Entre ces êtres au destin choisi ou contrarié se dessine en creux le portrait d'un homme qui cherche à fuir le sien. Paru en 1937 à Bâle aux éditions Gute Schriften, considéré par son auteur comme son écrit le plus important, Dans les ténèbres a été traduit pour la première fois en français par Claude Haenggli, et publié dans la collection " Poche Suisse " des Editions L'Age d'Homme en 2000. La présente édition reprend la traduction de Claude Haenggli, révisée par ses soins, et elle est accompagnée d'une préface inédite de la critique littéraire Christa Baumberger, spécialiste de l'oeuvre de Glauser.