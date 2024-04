Le professeur qui lisait des histoires d'amour Tome 1

Jun-woo est un gentil professeur d'université d'âge moyen qui vit avec sa fille aînée, Je-kyung. Un jour, lorsque son roman préféré est soudainement annulé, il écrit impulsivement une lettre de fan à l'auteur, qui souffre du syndrome de la page blanche, et lui demande de le rencontrer pour l'aider à écrire. Les deux se rencontrent et, au cours de leur conversation, Jun-woo se souvient accidentellement d'un livre et du nom d'un ancien auteur, et Jun-woo révèle involontairement son secret... Angram est une artiste à part dans le milieu du webtoon coréen. Avec Le Professeur qui aimait les histoires d'amour, elle signe une oeuvre intime et poétique.