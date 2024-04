Raton à la rescousse

Sylvain a été capturé par le loup et le renard. Dans sa grotte, le pauvre prisonnier fait la connaissance d'un rat blanc très malin. Ce nouvel ami grignote les attaches du garçon et le voilà libéré ! Cependant, une fois rentré à la chaumière des deux enfants, Raton n'en fait qu'à sa tête. Il se montre bien trop gourmand et farceur pour la pauvre Sylvette qui ne sait plus où donner de la tête.