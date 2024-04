Cher Cheval

Jacques Gamblin a interprété le facteur Cheval au cinéma en 2018. Rentrer dans la peau de cet homme marqué par les drames, obsédé par l'édi ? cation de son Palais idéal, a bouleversé l'acteur. Pour l'interroger comme pour le remercier, il écrit cette intense lettre, lue à la radio en 2020 et jusqu'ici restée inédite. Les mots reviennent sur son appropriation du rôle qui dessine - fort des tourments que l'exercice in ? ige - une existence rude et hors du commun. Comment marcher dans les pas d'un homme entièrement dévoué à glori ? er, par la pierre et l'empreinte, la beauté du monde ? Peut-être en décelant dans ce projet monumental, physique et granitique, toute la magni ? cence des idéaux mystiques qui l'ont fondé et se sont révélés en silence. Le Facteur et l'acteur se confondent, un costume de souffrance et d'abnégation ? nit par pénétrer la peau et y déposer sa folie, "cette folie qui fait du bien et du bon" .