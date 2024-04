À l'assaut des murailles

Au travers de l'homme, la ville et la guerre sont intimement liées, depuis plusieurs millénaires. Lieu de vie et d'échange, la cité, est, par essence, un espace géographique où se rassemblent une population et, avec elle, des ressources, des richesses et des pouvoirs. Il n'est donc pas étonnant que toutes les civilisations, y compris les plus primitives, aient cherché à faire de la ville un espace à protéger ou à conquérir. Or, rien n'est plus complexe pour l'homme de guerre : une armée classique, face à ce milieu humain concentré et puissamment défendu, doit, à défaut de pénétrer par la ruse, s'approprier un art spécifique, la poliorcétique, pour espérer l'emporter. De l'antiquité à nos jours, sur tous les continents, au gré de l'évolution des technologies, cet ouvrage invite à découvrir et analyser les clés stratégiques et tactiques qui ont permis de prendre ou défendre les murailles avec succès. Le lecteur, qu'il soit néophyte ou expert, y constatera que les principes de la guerre pour conquérir les villes restent d'une étonnante et troublante actualité.