Cet Album a été réalisé par nos soins, écrit et composé par Baptiste Dupré, composé, arrangé, enregistré et mixé par David Millet et masterisé par Antoine Lamure. Il est le résultat de 2 années de travail, de recherche, de prises de sons dans les montagnes d'Ardèche et du Pilat, un peu à Tours aussi et au studio du Pax également. Si vous tendez l'oreille, vous percevrez un peu des univers dans lesquels nous nous sommes plongés. Ces ambiances de vent, de bruits de pas, d'oiseaux, de pluie, de sources, de neige qui craque, de feu qui crépite... Ce sont autant d'instruments et d'artistes naturels qui sont venus enrichir la texture et la palette de l'album Horizon(s).