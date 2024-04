Pour une société du compromis

Ce dialogue entre un "? expert du social ? " et un "? expert de la société? " (si l'on peut respectivement qualifier ainsi un ancien dirigeant syndical et un sociologue) veut montrer que les mutations brutales de notre monde - contrairement au mythe depuis trop longtemps entretenu, en premier lieu par nos responsables publics -, ne se feront ni d'un coup de baguette magique venu d'en haut ni sans l'obligation pour tous de faire des compromis. "? Compromis ? ", le gros mot est lâché, dans un pays qui se voit plus révolutionnaire que réformiste, dans un moment où la radicalité pourrait sembler avoir le vent en poupe... Or, s'il ne peut y avoir de compromis sur les valeurs, il doit y en avoir sur la construction de la société. C'est à cela que nous appellent les auteurs de cet ouvrage, à une époque où le danger de violences, de conflits et de mise en cause de la démocratie elle-même ne cesse de croître. Un appel salutaire. Ouvrage préparé avec le concours de Mathieu Souquière Laurent Berger est l'ancien secrétaire général de la CFDT. Il a récemment publié Du mépris à la colère (Seuil). Jean Viardest sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS. Il a récemment publié Une émeute est le langage de ceux qui ne sont pas entendus (l'Aube).