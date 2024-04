Mon garage

Un petit garçon doit ramener ses clés à sa grand-mère. Il a une idée pour aller plus vite : prendre son vélo garé tout au fond du garage. Mais il faut d'abord le vider : et hop, il sort le sous-marin, la Jeep, le bateau à rames, l'avion, le tricycle, la moto, le camion de pompier et la voiture de course. Maintenant, il faut tout ranger : la voiture de course, le camion de pompier, la moto, etc. Sa mamie ne va pas en revenir qu'il arrive aussi vite ! Ce livre pour les tout-petits est aussi absurde que drôle. Soledad Bravi parvient à créer une histoire dynamique tout en simplicité. Le jeune lecteur pourra ainsi apprendre les noms des différents véhicules présents dans le garage et leurs bruits grâce à des onomatopées qui viennent ponctuer et rythmer le récit. Un livre ludique, simple et efficace qui saura conquérir les plus jeunes.