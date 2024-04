L'Expédition de La Pérouse

Une exceptionnelle expédition humaine et scientifique de Brest jusqu'au naufrage dans le Pacifique, par le maître du récit d'aventure. Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse, est chargé par le roi Louis XVI d'aller explorer les mers du sud. Les frégates La Boussole et L'Astrolabe partent du port de Brest en août 1785, avec 220 hommes à leur bord, dont de nombreux scientifiques. Pendant deux ans, on reste sans nouvelles et bientôt, la France connaît des bouleversements sans précédents. On ne reverra jamais La Pérouse. S'appuyant sur ses journaux de navigation, Jules Verne, de sa plume épique, donne à revivre cette odyssée sans retour. "Deux siècles et demi après sa disparition dans le Pacifique, la funeste épopée autour du monde continue de faire rêver et fantasmer". Ouest France Jules Verne (1828-1905) est un écrivain français dont l'oeuvre est majoritairement composée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle dont les célèbres Vingt mille lieues sous les mers et Le Tour du monde en 80 jours.