Neuf nouvelles effrayantes sur la violence ordinaire subie par les femmes dans la société contemporaine. Des neuf nouvelles qui composent ce recueil, qui saurait désigner la plus perturbante ? Dans "Miss Golden Dreams 1949" , une poupée-clone de Marilyn Monroe propose ses services à des hommes libidineux dans une vente aux enchères. Dans "Nuit, néon" , Juliana est assaillie de flash-back de ses années de fête où elle était soumise aux violences et aux abus. Entre folie, harcèlement, fuite et enfermement, Joyce Carol Oates met en scène une variété de femmes prises au piège, physiquement ou symboliquement. Pour le plus grand effroi des lecteurs. "Avec sa grande maîtrise des points de vue et son verbe en saccades, Joyce Carol Oates arpente le désordre des consciences". La Croix Joyce Carol Oates est née aux Etats-Unis en 1938. Auteure d'une oeuvre considérable, membre de l'Académie américaine des arts et des lettres, elle a reçu de nombreuses distinctions dont le National Book Award pour Eux, le prix Femina étranger 2005 pour Les Chutes, et le prix Jérusalem 2019. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Auché