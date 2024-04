Ma petite déco pour plantes lovers

Un vieux pot, un peu de peinture, quelques outils, et hop ! une toute nouvelle déco pour mettre en valeur vos plantes adorées, faite main et en deux temps trois mouvements... Ca vous dit ? Découvrez 15 tutos détaillés en pas à pas photos et à la portée de tous ! Etagère pour mini-plantes, pots en travertin, punch needle ou encore suspendus, supports pour plantes en liège, effet pierre ou terrazzo... Des créations simples qui raviveront le "plante lover" que vous êtes ! Allez-y, vos plantes vous diront merci !