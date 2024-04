Bernard Manciet Un marcheur de la langue et de la lande

Quand Serge Pey, un poète se revendiquant catalan, dit le portrait intime, sensible, filial et blessé, d'un autre poète, Bernard Manciet (1923-2005), ce "diseur génial" , cet "inventeur de souffle" qui proférait "un gascon parlé par les chiens et des paquets de mer, et des lapins-mouettes" , ce ne peut être que pour crier un art poétique. Une histoire de brames, de landes et de dunes, de "menhirs descendus des nuages" , "une histoire de mondes parallèles" , "une désobéissance civile manifeste" . Parce que, n'est-ce pas, "la poésie est intelligente et brutale, sinon elle dégouline et poétise comme la confiture sur des dentelles" .