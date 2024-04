Vivre dans un monde complexe. Alice au pays des incertitudes

Cela ne fait pas de doute, notre monde est de plus en plus inquiétant et nous semble de plus en plus complexe. Face à cela, nous tentons au maximum de tout contrôler et sécuriser ? : assurances, mots de passe, etc. Mais la vie n'a-t-elle pas toujours été faite de complexité et d'incertitude autant que de contrôle ?? Tant qu'il y a de la vie, il y a les deux à la fois, contrôle et incertitude. Pour vivre dans un monde qui a toujours été complexe, il faut se demander de quoi est fait ce que nous contrôlons, et comment faire de l'incertitude un atout. C'est ce que nous ferons ici en suivant, grâce à Lewis Carroll, Alice au pays des ­incertitudes... Laurent Bibard enseigne la philosophie politique, la socio­logie et l'économie. Il est responsable de la filière Management et philosophie de l'ESSEC.