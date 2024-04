Vers une société post-croissance. Intégrer les défis écologiques, économiques et sociaux

Le terme post-croissance désigne l'entrée dans une ère que nous ne savons pas encore nommer. Les symptômes qui signent la fin d'une époque sont clairs et sans appel ? : la poursuite de la croissance économique ne constitue plus un projet de société crédible. Toutefois, y renoncer pose aux économistes des défis majeurs qui exigent de reprendre à leur racine les questions dont ils traitent couramment. Ensemble, les neuf chercheurs réunis dans cet ­ouvrage s'interrogent ? : quels sont les problèmes majeurs qui surgissent à l'esprit dès lors que l'on abandonne un objectif de croissance continue ?? Par où passe la transition vers un autre horizon ?? Quels sont les courants de pensée et les modes de gouvernance susceptibles d'articuler un projet cohérent ?? Ce livre accessible, instructif et salutaire, nous invite à prendre avec intelligence le tournant économique qui arrive droit devant nous ? ! Isabelle Cassiers est professeure d'éco­no­mie à l'Université catholique de Louvain (UCL). Kevin Maréchal est chercheur au Centre d'études économiques et sociales de l'environnement. Dominique Méda est sociologue spécia­liste du travail, professeure à Paris-Dauphine.