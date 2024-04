Cette rage dans mon coeur - Les combats d'une députée pas comme les autres

Le témoignage coup de poing de Rachel Keke, devenue députée de la République. " Qui a déjà touché 800 euros par mois, ici ? Personne ! Vous ne savez pas ce que c'est la souffrance des métiers essentiels [... ] Quelle honte ! " Ce cri du coeur lancé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale n'est pas celui d'un politique comme les autres. C'est celui de Rachel Keke, une ex-femme de chambre, élue députée LFI. Elle s'est fait connaître en devenant la porte-parole du mouvement de grève de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui a réussi à faire plier, au bout de vingt-deux mois, la direction du groupe Accor. Orpheline de mère à 12 ans, elle a dû travailler très jeune. Elle connaît l'épreuve de ces " petits " métiers pénibles, où l'on est si peu considéré, et oeuvre sans relâche pour faire entendre la voix des invisibles et lutter contre les inégalités. Rachel Keke se confie dans un livre coup de poing où se côtoient l'histoire d'une destinée étonnante et la sincérité d'un combat qui ne peut laisser indifférent.