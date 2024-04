Le lien social en question. Comment sauvegarder ce qui est humain en nous ?

Les incidences du capitalisme néolibéral pèsent sur bien des aspects de notre vie et particulièrement sur des domaines qui étaient réputés y échapper comme l'art, l'éducation, la santé, la religion et les "choses de l'amour ". Cette logique capitaliste, appuyée sur le culte de la performance et de la communication et potentialisée par les techniques numériques et l'intelligence artificielle, est lue par les psychanalystes comme un discours qui organise le lien social, transformant les individus et les sujets que nous sommes en objets ou en petits entrepreneurs qui participent de cette quête du profit insatiable.