Gadou, le doudou dessiné

Par le créateur de Mortelle Adèle. Un héros pour se découvrir en explorant le monde ! Gadou est un petit panda, mais pas un panda ordinaire ! Il est né tout blanc. Et depuis, chaque jour, il peint ses taches et se réinvente. Gadou était la peluche de Mr Tan quand il avait cinq ans. Il l'emmenait partout et ce bon copain l'aidait à surmonter les moments difficiles. Quand Mr Tan a grandi, ça été au tour de Gadou de découvrir le monde et sa personnalité ! A travers des bandes dessinées faciles à lire - sous forme de yonkomas, suite de 4 cases à lire dans l'ordre de haut en bas - Gadou emmène les petits lecteurs à la découverte de leurs émotions et à la rencontre d'eux-mêmes. Gadou est la première série écrite et illustrée par Mr Tan ! Retrouvez Gadou et son univers sur gadou. fr