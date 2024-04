Deliheal Change

Masato, salaryman puceau, décide de demander les services d'une prostituée après avoir reçu un prospectus dans sa boite aux lettres. Mais à sa grande surprise, c'est un homme qui se présente à sa porte. Malgré ses réticences, Masato finit menotté et allongé sur son lit par ce mystérieux inconnu, et s'abandonne à la curiosité et au plaisir. Il découvre plus tard que cet homme n'était autre que Mikito, un ancien camarade de collège, et frère jumeau de la fille qu'il fréquentait à l'époque. Quels liens unissent Masato et Mikito, et comment vont-ils évoluer 10 ans après qu'ils se soient perdus de vue ?