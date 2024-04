Touche pas a mon SUB !

Haruki travaille dans un host club et cache sa nature de SUB, mais ne pouvant réfréner son instinct de soumission, il décide d'installer une application pour DOM et SUB afin de trouver un partenaire d'un soir. Le dominant qu'il rencontre est un beau jeune homme gentil et doux... Haruki assouvit ses désirs en jouant avec ce dernier pour une seule nuit. La semaine suivante, ce dominant nommé Suguri apparaît au club d'Haruki en tant que nouvel hôte ! Alors qu'il pensait ne plus jamais le revoir, Suguri lui demande soudainement de devenir son partenaire ? ! Une histoire dans l'univers DOM/SUB où l'instinct pousse à tous les rapprochements !