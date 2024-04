Beltane - Rituels, recettes et coutumes pour célébrer le premier mai

L'un des huit livres de la collection "Les fêtes du calendrier wicca" pour tout savoir sur les fêtes païennes, leur magie, leur histoire et leur célébration. Petit format et petit prix. Tout savoir sur la magie du 1er mai. Beltane - également appelé " May day " (" Jour de mai ") - est une période de fertilité et de croissance. Au seuil de la saison estivale, Beltane est le moment idéal pour concrétiser ses projets. Cet ouvrage, qui retrace l'histoire et inventorie les célébrations modernes de Beltane, vous guidera dans votre pratique des rituels et de la magie à des fins de protection, d'abondance et bien plus encore. - Rituels - Recettes - Tradition - Magie - Divination - Créativité - Correspondances - Invocations - Prières - Méditations La collection " Les fêtes du calendrier wiccan " explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières.