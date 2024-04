Mystique. Aventures et mésaventures d'un mot, des origines à nos jours

Cet ouvrage magistral et sans précédent brosse l'épopée du mot "mystique" , des origines à nos jours. Elle débute dans l'Antiquité païenne, se poursuit à travers le christianisme, entre en crise à l'époque des Lumières. Rajeuni dans le monde germanique et luthérien, le mot revient en force à travers la révolution romantique, mais en des sens nouveaux. Au xxe siècle, il envahit tous les discours, toutes les sciences humaines, fascinant à la fois les philosophes et les théologiens, les historiens et les écrivains. D'Hérodote à Péguy, d'Augustin à Marx, de Denys à Zola, la signification du mot a radicalement changé. Reste alors la question : pourquoi "mystique" est-il si fréquent dans le discours savant, alors que son sens est si flexible et que personne ne se soucie de le définir ? En traquant cette énigme dans ses ultimes retranchements, l'incroyable aventure du mot révèle qu'il n'a plus de signification conceptuelle, mais revêt à la place une fonction culturelle. Une enquête qui révèle un malaise moderne vis-à-vis du religieux. Directeur de recherche au CNRS, Dominique Poirel est correspondant à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Il est l'auteur d'une quarantaine de livres et de nombreux articles sur l'histoire de la pensée au Moyen Age, dont Hugues de Saint-Victor et François d'Assise. Commentaire du Notre Père. Un document inconnu du Poverello ? aux Editions du Cerf.