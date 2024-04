Mocktails. 60 classiques indispensables sans alcool

60 recettes de cocktails sans alcool pour apporter une touche de sophistication à tous vos moments conviviaux. tout savoir sur le concept du mocktail, sa philosophie et son développement, et des conseils pratiques sur le matériel indispensable et les techniques de préparation. Pour chaque recette, une photo en pleine page, les ingrédients et les étapes de réalisation. Mocktails fruités, exotiques, chauds ou encore pétillants, vous trouverez dans ce livre des recettes pour tous les goûts et à boire sans modération !