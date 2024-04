Le perroquet de La Fontaine

Un roman intelligent et original autour du personnage de La Fontaine, que l'on découvre du point de vue d'un jeune dresseur de perroquet qu'il a pris sous son aile. Agé de quarante ans, La Fontaine n'a pas encore écrit les fables qui le rendront célèbre. Sur le Pont-Neuf, il rencontre Louis, un jeune orphelin de treize ans, possesseur d'un perroquet apprivoisé. La Fontaine s'attache à eux et prend le garçon à son service. C'est ainsi que Louis fait son entrée dans un monde incroyable ! celui de la noblesse sous Louis XIV. Tout n'est que fêtes, salons littéraires et bons mots. La Fontaine y brille, et Louis rencontre les personnalités de son temps, des marquises, des auteurs célèbres comme Molière, ... Jusqu'au jour où le protecteur de La Fontaine, Nicolas Fouquet, se fait arrêter sur ordre du roi... La Fontaine va-t-il tomber en disgrâce ? Qu'adviendra -t-il de Louis et de son perroquet ?