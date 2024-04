Une invitation à la découverte de la grande diversité du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie à travers plus de 1 500 photographies. Ce livre invite à la découverte de la grande diversité du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie à travers plus de 1 500 photographies, une série d'articles thématiques et plus de 1 000 notices. Réunissant les contributions de près de 30 auteurs choisis parmi les meilleurs spécialistes, il constitue un hommage à tous ceux qui déploient des efforts considérables pour assurer la conservation de cet héritage et le rendre accessible au plus grand nombre.