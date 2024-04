Pute est sans doute l'insulte la plus proférée à l'encontre des femmes. Si elle renvoie en premier lieu aux travailleuses du sexe, de manière très péjorative, elle est employée contre toutes les femmes, ce qui contribue à assimiler les unes aux autres. Fortes de ce constat, nombreuses sont les femmes qui entendent retourner ce stigmate et revendiquent ? èrement être des putes, qu'elles soient travailleuses du sexe ou non. Mais d'où vient ce terme aussi vieux que le français ? Quelle est son histoire et celle des dizaines de mots qui gravitent autour de lui (ribaude, ? llette, grande horizontale, cocotte, bitch, grue...) ? Que nous raconte son usage des moeurs, des mentalités, des tabous des différentes époques et des différents milieux sociaux ? Faut-il bannir ce mot et les autres insultes putophobes et misogynes ? A ? n de répondre à ces questions, Dominique Lagorgette traque avec minutie les occurrences de pute et de centaines de locutions, plus ou moins ? euries, qui renvoient aux travailleuses du sexe dans les dictionnaires d'argot, les archives criminelles, les textes de ? ction, les chansons ou les ? lms. Foisonnant, drôle et engagé, Pute. Histoire d'un mot et d'un stigmate décrypte les idéologies à l'oeuvre derrière les énoncés, du latin au français contemporain, et dessine un tableau assez édi ? ant des représentations culturelles des femmes depuis le Moyen Age.