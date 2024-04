La collectionneuse des mots oubliés

En 1901, le mot " bonne à tout faire " est absent du premier dictionnaire d'Oxford. Ce roman est l'histoire de celle qui l'a volé. Esme a grandi entourée de mots, dans le Scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de bonne-à-tout-faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver les paroles de ces femmes. Tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée, Esme commence à constituer son propre dictionnaire. Celui des mots oubliés. Situé au moment du mouvement pour le droit de vote des femmes et à l'approche de la Grande Guerre, le Dictionnaire des mots oubliés est un roman original et émouvant, inspiré de faits réels, qui célèbre le pouvoir de la langue à façonner notre monde. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Odile Demange