Idées reçues sur l'endométriose

Bien que davantage médiatisée, l'endométriose, qui touche 1 personne menstruée sur 10 dans le monde, reste méconnue. Longtemps banalisée et ramenée à de simples règles douloureuses, cette pathologie est enfin mieux diagnostiquée, mais sa prise en charge n'en demeure pas moins complexe et laisse encore un nombre important de personnes dans la souffrance. Il est donc essentiel de continuer à informer les patientes et les médecins sur les causes, les symptômes et les traitements de l'endométriose, véritable enjeu de santé publique. C'est la mission d'EndoFrance et de ce livre. Dans une nouvelle édition totalement remaniée et augmentée, les auteurs et autrices dressent un panorama complet de ce que l'on sait aujourd'hui de la maladie et des avancées encourageantes.