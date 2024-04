Sakura Gossip

"Tu es trop naïf, Iijima. Je suis surpris que tu sois à ce point sans défense". Iijima profite au maximum des repas gratuits des fêtes de clubs depuis son entrée à l'université au printemps. Il y rencontre d'ailleurs Osada avec qui il devient ami. "Boire autant en connaissant les rumeurs sur le club... Impossible de ne pas penser que tu es venu exprès pour ça, non ? " Ivre, Iijima se réveille alors qu'Osada est sur lui en train de le déshabiller et de le toucher... ? ! L'histoire d'un président de club rusé ne faisant pas le poids face à sa proie naïve et vulnérable !