Un oracle intuitif pour répondre à toutes les questions de la vie ! L'Oracle Garance est un oracle simple et très intuitif dont l'appellation fait référence à son anagramme, " ancrage ", et à la carte la plus puissante du coffret, " Le Garant ". Ses 56 cartes magnifiquement illustrées à la main par l'artiste MaTB, sa conception originale et ses énergies lumineuses et positives lui confèrent une haute fréquence vibratoire pour vous offrir de merveilleuses guidances divinatoires. Dans le livre de 232 pages, vous trouverez l'explication de chaque illustration, la signification des cartes, les associations qui les lient, leur code couleur, les mots clés essentiels, afin d'interpréter facilement votre tirage et en comprendre tout le sens traditionnel et spirituel