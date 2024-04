Quand Jésus parle à Israël - Un rabbin lit les Évangiles

Philippe Haddad, rabbin de mouvance libérale (JEM), enseigne depuis plusieurs années les Evangiles à l'aune de la tradition juive (Bible, Midrash, Talmud). Dans cet ouvrage, il propose de méditer les paroles, les enseignements et les gestes de Jésus dans la cohérence du judaïsme de l'époque du second Temple de Jérusalem. Cette lecture permet de mettre en évidence des points de convergence entre Jésus et certains enseignements des Rabbis du Talmud, mais tout autant de souligner l'originalité de l'enseignement de Jésus, par rapport à ses contemporains. Le regard bienveillant de l'auteur porté sur la vie et les leçons de Jésus s'inscrit dans la recherche d'un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens depuis le concile Vatican II. Ce livre ajoutera une pierre à l'édifice de cette paix espérée entre toutes les religions.