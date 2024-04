Jeux Olympiques. 8 pop-up fantastiques

Les anecdotes les plus curieuses sur les Jeux Olympiques, sous forme de pop-up ! Un livre extraordinaire pour un événement incontournable. Quand les Jeux Olympiques modernes ont-ils vu le jour ? Où se dérouleront les prochains ? Quels sont les sports olympiques les plus importants ? Vous trouverez ces réponses dans ce livre avec 8 pop-up amusants, qui illustre toutes les disciplines principales et fournit de nombreuses informations curieuses sur l'un des événements sportifs les plus regardés et les plus populaires au monde : les JO !