Le mauvais oeil - Adieu et à jamais !

Le petit manuel de survie contre les mauvaises énergies Qui n'a jamais entendu parler du mauvais oeil ou en aurait tristement subi les conséquences ? Qui n'a jamais craint les énergies sombres de l'invisible ou d'autrui ? Riche et bienveillant, cet ouvrage vous guidera à travers les méandres des mauvaises énergies qui pourraient croiser votre route. Il vous délivrera les informations et astuces qui pourront vous être utiles pour vous libérer de tous les liens négatifs et toxiques - visibles ou invisibles - qui seraient susceptible de vous porter préjudice. Vous pourrez y découvrir : Tout ce qu'il y a à savoir sur ce phénomène : histoire, origine, caractéristiques... Toutes les astuces pour savoir comment l'identifier, comment le différencier de la simple jalousie, comment le prévenir, comment l'annuler et bien plus encore. Des sortilèges, des amulettes à créer, des rituels de protection... : tous les outils pour s'en protéger ou s'en débarrasser ! Chacun des mots distillés dans cet ouvrage sera une étincelle pour sortir de l'immensité de l'obscur et vous guider vers une vie plus sereine. Alors, à vos chaudrons !