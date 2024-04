Vaincre la fatigue

Tout savoir sur la fatigue pour mieux la surmonter La fatigue est souvent banalisée voire négligée, pourtant, elle constitue une des principales causes de consultation médicale. Intense ou persistante, elle peut cacher un problème important qu'il est essentiel de diagnostiquer afin de le traiter comme il se doit. Ce livre évoque les quatre grandes catégories de fatigue : banale, liée à une dépression, consécutive à une maladie ou encore chronique. Pour chacune, les signes d'appel et les traitements sont expliqués pour la soulager rapidement. Si elle ne disparait pas malgré un repos et des mesures adéquates, quand faut-il s'inquiéter et aller consulter ? Quels examens réaliser ? Cet ouvrage synthétique vous apporte toutes les réponses pour retrouver le plus rapidement possible votre énergie et votre vitalité.