L'Ontario à moto : circuits pour motocyclistes dans plusieurs régions de l'Ontario au Canada, dont la péninsule du Niagara, les Grands Lacs, la baie Georgienne, Toronto, Ottawa et les Mille-Iles. Rédigé par une motocycliste aussi expérimentée qu'enthousiaste, ce guide unique en son genre propose 30 itinéraires de courte ou de longue durée pour un voyage à moto dans la province canadienne de l'Ontario. Le guide L'Ontario à moto, entièrement en couleurs, vous fait emprunter des routes secondaires sympathiques, des chemins de campagne pittoresques et des routes panoramiques spectaculaires. Il vous conduit ainsi au coeur de la péninsule du Niagara et du Prince Edward County ; au fil du canal Rideau et à la découverte des Mille-Iles ; sur la route des Amish ; aux abords des lacs Ontario, Erié, Huron et Supérieur ; dans les environs de Toronto, Ottawa et Hamilton ; dans la région de Sault-Sainte-Marie et à travers les paysages du parc Algonquin et de la baie Georgienne. Des suggestions de haltes pour les visites, les repas et parfois l'hébergement, ainsi qu'une carte géographique indiquant le parcours, accompagnent la description de chacune des balades, permettant de profiter au mieux de votre escapade de mototourisme. Vous trouverez également dans ce guide tout ce qu'il faut savoir sur la sécurité, la préparation des excursions et l'équipement nécessaire. Il renferme de plus un carnet de services détaillé, incluant les coordonnées des concessionnaires de motocyclettes des différentes régions ontariennes. Le guide idéal pour une randonnée à moto en Ontario !