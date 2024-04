Je suis une touriste sexuelle

Béa T. a deux passions : les voyages, et le sexe. Elle passe son temps à voyager et à s'envoyer en l'air. Pour concilier les deux, une seule solution, un métier de voyagiste. Elle peut ainsi voir du pays et faire des rencontres. Désireuse d'étudier à fond les moeurs sexuelles des pays qu'elle visite, elle a trouvé la bonne méthode : coucher avec leurs habitants. Nous la verrons faire des galipettes dans une piscine de grand hôtel à Marrakech, se taper un steward dans un train de luxe, jouer les danseuses tirelire dans une croisière gériatrique, se taper un fils de magnat à Los Angeles, et à New Delhi, dans un hôtel pour hippies, mettant les bouchées doubles, dévorer une cohorte de touristes japonais et une flopée d'Israéliens en goguette !