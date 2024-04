Les Arsène - L'île du Corbeau

Retrouvez Arsène Lupin et ses apprentis dans une infiltration aussi mystérieuse que dangereuse ! 1930. Arsène Lupin surprend les manigances d'un industriel malhonnête, qui menace de faire perdre leur travail à une centaine d'employés. Ni une ni deux, le gentleman cambrioleur et ses apprentis - Libellule, Octave et Diane - s'emparent de l'affaire. Leur objectif ? Infiltrer le manoir du patron pour se servir dans sa fortune mal acquise et permettre aux ouvriers de reprendre l'usine. Cependant, la propriété est installée en pleine mer, sur l'île du Corbeau... Et elle est truffée de pièges ! Le quatuor réussira-t-il à mener à bien cette mission hautement périlleuse ? Un roman d'aventure où la fiction se mêle à la légende d'Arsène Lupin. Dans la même série, découvrez La Clef aux trois joyaux.