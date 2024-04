Vivre pour l'art. Les collections Trachel et Rothschild à Nice

Les collections généreusement offertes à la ville de Nice par les familles Trachel et Rothschild, entre 1892 et 1912 présentent au visiteur dans plusieurs lieux une variété d'objets archéologiques, mobilier, dessins et aquarelles, céramiques, peintures et sculptures du plus grand intérêt. Ce livre est à la fois un catalogue d'exposition et un ouvrage de référence.