Sans laisser de traces

Le vol US133 a disparu au-dessus de l'océan. Avec lui, toutes les certitudes de Violet s'évanouissent ... Alors que Violet s'angoissait pour la comédie musicale du lycée, un drame se produit, un vrai : l'avion que pilotait sa mère disparaît au-dessus de l'océan. Ce mystère fait la une des médias et le FBI vient même interroger la famille de Violet. Une des pistes privilégiées est que cette pilote émérite a fait crasher l'avion intentionnellement. Persuadée que sa mère n'est pas responsable et qu'elle est toujours en vie, Violet décide de mener l'enquête. Elle va découvrir sur elle-même et sur ses proches des vérités bouleversantes...